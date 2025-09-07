Portes ouvertes de la synagogue Soultz-sous-Forêts

Portes ouvertes de la synagogue Soultz-sous-Forêts dimanche 7 septembre 2025.

Portes ouvertes de la synagogue

8 rue de la Bergerie Soultz-sous-Forêts Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-07 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-07

[JOURNÉES EUROPÉENNES DE LA CULTURE JUIVE] La thématique « Peuples de Livres » mettra en lumière le rôle central des textes et manuscrits dans la tradition juive, ainsi que le lien entre patrimoine religieux et culture écrite.

« Peuples de Livres » est le thème des Journées Européennes de la Culture Juive 2025. Une présentation mettra en lumière le rôle central des textes et manuscrits dans la tradition juive, ainsi que le lien entre patrimoine religieux et culture écrite. 0 .

8 rue de la Bergerie Soultz-sous-Forêts 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 7 86 26 23 28 synagogue.soultzsousforets@gmail.com

English :

[EUROPEAN DAYS OF JEWISH CULTURE] The « Peoples of Books » theme will highlight the central role of texts and manuscripts in Jewish tradition, and the link between religious heritage and written culture.

German :

[EUROPÄISCHE TAGE DER JÜDISCHEN KULTUR] Das Thema « Völker der Bücher » wird die zentrale Rolle von Texten und Manuskripten in der jüdischen Tradition sowie die Verbindung zwischen religiösem Erbe und Schriftkultur hervorheben.

Italiano :

[Il tema « Popoli del libro » evidenzierà il ruolo centrale dei testi e dei manoscritti nella tradizione ebraica e il legame tra patrimonio religioso e cultura scritta.

Espanol :

[DÍAS EUROPEOS DE LA CULTURA JUDÍA] El tema « Pueblos del libro » pondrá de relieve el papel central de los textos y manuscritos en la tradición judía, así como el vínculo entre el patrimonio religioso y la cultura escrita.

L’événement Portes ouvertes de la synagogue Soultz-sous-Forêts a été mis à jour le 2025-08-10 par Office de tourisme de l’Alsace Verte