Portes ouvertes de la Vallée des Aldudes Aldudes dimanche 11 octobre 2026.
Aldudes Pyrénées-Atlantiques
2026-10-11
2026-10-11
Tous les deux ans à l’occasion des Portes Ouvertes de la Vallée des Aldudes, les habitants de la vallée (commerçants, artisans, paysans, élus, associations…) se donnent à fond et sont fiers d’organiser un événement d’une telle envergure. Il y en a pour tous les goûts ! Tous ceux qui souhaitent la (re)découvrir et participer à une grande fête sont les bienvenus. .
Aldudes 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 16 48 44 contact@vallee-aldudes.com
