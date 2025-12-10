Portes ouvertes de la Vallée des Aldudes

Aldudes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Tous les deux ans à l’occasion des Portes Ouvertes de la Vallée des Aldudes, les habitants de la vallée (commerçants, artisans, paysans, élus, associations…) se donnent à fond et sont fiers d’organiser un événement d’une telle envergure. Il y en a pour tous les goûts ! Tous ceux qui souhaitent la (re)découvrir et participer à une grande fête sont les bienvenus. .

Aldudes 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 16 48 44 contact@vallee-aldudes.com

English : Portes ouvertes de la Vallée des Aldudes

L’événement Portes ouvertes de la Vallée des Aldudes Aldudes a été mis à jour le 2025-12-08 par Office de Tourisme Pays Basque