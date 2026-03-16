PORTES OUVERTES DE LABORIEUSE LaboRieuse Saint-Germain-de-Calberte

PORTES OUVERTES DE LABORIEUSE

LaboRieuse Col de Pendedis Saint-Germain-de-Calberte Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 15:00:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Venez visiter LaboRieuse ! Dans le cadre des rencontres Twiza de l’habitat écologique, nous vous invitons à découvrir les lieux, explorer les jardins, et prendre le temps de se rencontrer. Ce sera l’occasion d’échanger sur les techniques et matériaux de construction mis en œuvre dans la rénovation du bâtiment, mais également de parler jardin, permaculture, et de partager nos découvertes et trouvai

Venez visiter LaboRieuse ! Dans le cadre des rencontres Twiza de l’habitat écologique, nous vous invitons à découvrir les lieux, explorer les jardins, et prendre le temps de se rencontrer. Ce sera l’occasion d’échanger sur les techniques et matériaux de construction mis en œuvre dans la rénovation du bâtiment, mais également de parler jardin, permaculture, et de partager nos découvertes et trouvailles. Nous en profiterons naturellement pour vous présenter les projets à venir ! .

LaboRieuse Col de Pendedis Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie +33 6 41 94 12 10 labo.rieuse48@gmail.com

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English :

Come and visit LaboRieuse! As part of the Twiza ecological housing event, we invite you to discover the premises, explore the gardens, and take the time to get to know each other. This will be an opportunity to discuss building techniques and materials used in the renovation of the building, but also to talk about gardening and permaculture, and to share our discoveries and findings

L’événement PORTES OUVERTES DE LABORIEUSE Saint-Germain-de-Calberte a été mis à jour le 2026-03-16 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère