Portes ouvertes de l’aéroclub Aéroport de Limoges-Bellegarde Limoges

Portes ouvertes de l’aéroclub

Aéroport de Limoges-Bellegarde 81 Avenue de l’Aéroport Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

L’aéroclub de Limoges-Bellegarde organise une journée portes-ouvertes où vous pourrez admirer, entre autres, un meeting aérien.

Programme complet à venir.

Informations complémentaires auprès des organisateurs. .

Aéroport de Limoges-Bellegarde 81 Avenue de l’Aéroport Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 13 48 contact@aclimogesbellegarde.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Portes ouvertes de l’aéroclub

L’événement Portes ouvertes de l’aéroclub Limoges a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Limoges Métropole