Portes ouvertes de l’aéroclub Aéroport de Limoges-Bellegarde Limoges
Portes ouvertes de l’aéroclub Aéroport de Limoges-Bellegarde Limoges dimanche 5 juillet 2026.
Portes ouvertes de l’aéroclub
Aéroport de Limoges-Bellegarde 81 Avenue de l’Aéroport Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
L’aéroclub de Limoges-Bellegarde organise une journée portes-ouvertes où vous pourrez admirer, entre autres, un meeting aérien.
Programme complet à venir.
Informations complémentaires auprès des organisateurs. .
Aéroport de Limoges-Bellegarde 81 Avenue de l’Aéroport Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 13 48 contact@aclimogesbellegarde.fr
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English : Portes ouvertes de l’aéroclub
L’événement Portes ouvertes de l’aéroclub Limoges a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Limoges Métropole