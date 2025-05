Portes ouvertes de l’aérodrome – Buhl-Lorraine, 17 mai 2025 09:00, Buhl-Lorraine.

Moselle

Portes ouvertes de l’aérodrome Aérodrome de Sarrebourg-Buhl Buhl-Lorraine Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-05-17 09:00:00

fin : 2025-05-18 19:00:00

Date(s) :

2025-05-17

Les aéroclubs de Sarrebourg vous ouvrent leurs portes !

Au programme baptême de l’air et initiation au pilotage en avion, ULM et planeur, exposition des aéronefs, avec la présence du 1er régiment d’hélicoptères de combat de Phalsbourg.

Buvette et restauration sur place le midi et le soir tout le week-end.

Accès adapté aux personnes à mobilité réduite.Tout public

0 .

Aérodrome de Sarrebourg-Buhl

Buhl-Lorraine 57400 Moselle Grand Est aero-club-region-sarrebourg@orange.fr

English :

Sarrebourg’s flying clubs open their doors to you!

On the program: first flights and initiation to piloting airplanes, microlights and gliders, aircraft displays, with the presence of the 1st combat helicopter regiment from Phalsbourg.

Refreshment bar and on-site catering for lunch and dinner throughout the weekend.

Access adapted for people with reduced mobility.

German :

Die Aeroclubs von Saarburg öffnen ihre Türen für Sie!

Auf dem Programm stehen Lufttaufen und Einführungen in die Fliegerei mit Flugzeugen, Ultraleichtflugzeugen und Segelflugzeugen sowie eine Ausstellung von Luftfahrzeugen, bei der auch das 1. Kampfhubschrauberregiment aus Phalsbourg anwesend ist.

Getränke- und Essensstände vor Ort mittags und abends während des gesamten Wochenendes.

Angepasster Zugang für Personen mit eingeschränkter Mobilität.

Italiano :

I club di volo di Sarrebourg vi aprono le porte!

In programma: un primo volo e un’introduzione al volo in aereo, ultraleggero o aliante, un’esposizione di velivoli, con la presenza del 1° reggimento elicotteri da combattimento di Phalsbourg.

Bar e ristorazione in loco all’ora di pranzo e la sera per tutto il fine settimana.

Accesso adattato alle persone a mobilità ridotta.

Espanol :

Los clubes de vuelo de Sarrebourg le abren sus puertas

En el programa: un primer vuelo y una iniciación al vuelo en avión, ultraligero o planeador, una exposición de aviones, con la presencia del 1er regimiento de helicópteros de combate de Phalsbourg.

Bar y restauración in situ al mediodía y por la noche durante todo el fin de semana.

Acceso adaptado para personas con movilidad reducida.

L’événement Portes ouvertes de l’aérodrome Buhl-Lorraine a été mis à jour le 2025-05-13 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG