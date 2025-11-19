Portes ouvertes de l’AFPA : semaine de l’industrie Alençon – Agence ALENCON Alençon

Portes ouvertes de l’AFPA : semaine de l’industrie Mercredi 19 novembre, 13h00 Alençon – Agence ALENCON Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-19T13:00:00+01:00 – 2025-11-19T15:00:00+01:00

Fin : 2025-11-19T13:00:00+01:00 – 2025-11-19T15:00:00+01:00

Immersion dans le monde industriel : Découvrez les plateaux techniques de l’AFPA et écoutez les témoignages de stagiaires passionnés ! Explorez les métiers de soudeur assembleur industriel, soudeur TIG, chaudronnier, technicien d’intervention en froid industriel et en froid commercial et monteur dépanneur en climatisation. Une opportunité unique de voir les équipements en action, de rencontrer des formateurs et d’entendre des parcours de réussites professionnelles !

L’AFPA d’Alençon ouvre ses p

Alençon – Agence ALENCON 61000 Alençon Alençon 61000 Orne Normandy [{« type »: « link », « value »: « https://mesevenementsemploi.francetravail.fr/mes-evenements-emploi/evenement/526404 »}]

Immersion dans le monde industriel : Découvrez les plateaux techniques de l’AFPA et écoutez les témoignages de stagiaires passionnés ! La semaine de l’industrie 1 jeune 1 solution