Portes ouvertes de l’Agence Archivolto Agence Archivolto Quéven

Portes ouvertes de l’Agence Archivolto Vendredi 17 octobre, 09h00, 09h30, 10h00, 10h30, 11h00, 11h30 Agence Archivolto Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-17T09:00:00 – 2025-10-17T09:30:00

Fin : 2025-10-17T11:30:00 – 2025-10-17T12:00:00

Archivolto vous ouvre ses portes et vous invite à une visite guidée exclusive de nos espaces de travail. Venez rencontrer nos équipes dans une ambiance conviviale et découvrez les métiers de la construction à travers nos projets en cours. Ce sera l’occasion de plonger dans notre quotidien, de mieux comprendre nos parcours et d’échanger avec des passionnés d’architecture.

Nous sommes impatients de vous accueillir et espérons vous voir nombreux !

Visites gratuites sur inscription par mail à l’adresse marcela.garcia@archivolto.fr ou par téléphone au numéro 02 97 21 63 39.

Agence Archivolto 11 rue Paul Bert, 56100 Lorient Quéven 56530 Morbihan Bretagne 0297216339 https://archivolto.fr/ https://www.instagram.com/agence_archivolto/;https://www.linkedin.com/company/archivolto/ [{« link »: « mailto:marcela.garcia@archivolto.fr »}] ARCHIVOLTO est une agence d’architecture et d’urbanisme bretonne basée à Lorient. Elle conçoit et réalise des projets de construction neuve et/ou de réhabilitation allant du plan d’urbanisme à l’aménagement intérieur, couvrant des projets publics ou privés de bureaux, de logements, d’équipements

et de commerces. Notre agence est situé en centre-ville de Lorient et facilement accessible en transports publics.

© Agence Archivolto