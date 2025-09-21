Portes ouvertes de l’Amicale Nationale des Fusiliers marins et commandos de Toulon Salle tradition de l’Amicale Nationale des Fusiliers marins et Commandos section de Toulon (ANFMC) Toulon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Venez découvrir l’exposition permanente, portée par la devise de l’Amicale « Se retrouver, se souvenir, s’entraider » qui est animée par d’anciens militaires passionnés, qui vous feront découvrir la dimension humaine et opérationnelle de cette spécialité unique de la Marine nationale.

Rafraîchissements disponibles sur place.

Salle tradition de l'Amicale Nationale des Fusiliers marins et Commandos section de Toulon (ANFMC) Place Armand VALLE 83081 TOULON Toulon 83081 Mayol Var Provence-Alpes-Côte d'Azur 06 12 29 28 97 Plongez au cœur de l'histoire des Fusiliers Marins et des Commandos Marine à travers une sélection d'objets, documents, photos et témoignages. Cette exposition, portée par la devise de l'Amicale « Se retrouver, se souvenir, s'entraider » est animée par d'anciens militaires passionnés, qui vous feront découvrir la dimension humaine et opérationnelle de cette spécialité unique de la Marine nationale. Place Armand Vallé – Casemate D3

ANFMC