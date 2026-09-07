Portes ouvertes de l’ancien moulin à farine de la Coopérative agricole de Juniville et son musée de la ruralité, Ancien moulin à farine de la coopérative agricole, Juniville

Informations pratiques

Portes ouvertes de l’ancien moulin à farine de la Coopérative agricole de Juniville et son musée de la ruralité 19 et 20 septembre Ancien moulin à farine de la coopérative agricole Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée et commentée pour découvrir l’histoire du site du moulin, de ses turbines hydroélectriques et de son nouveau musée de la ruralité.

Entrée gratuite. Organisation de groupes d’environ 15 personnes pour chaque visite de la partie consacrée au moulin et ses turbines.

Ancien moulin à farine de la coopérative agricole 1 Rue du Moulin, 08310 Juniville Juniville 08310 Ardennes Grand Est 06 72 60 12 52 https://lesurejoel.wixsite.com/amcaj Ancien moulin à farine, fonctionnant avec une turbine hydraulique alimentée par la Retourne. Il fut reconstruit en 1929 avec les dommages de guerre à la suite de la Première Guerre mondiale. Le moulin est arrêté depuis 1979.

Visite guidée et commentée pour découvrir l’histoire du site du moulin, de ses turbines hydroélectriques et de son nouveau musée de la ruralité.

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