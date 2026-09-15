Portes ouvertes de l’ASSA Pays du Dropt Stade Pierre Perié La Sauvetat-du-Dropt

Informations pratiques

La Sauvetat-du-Dropt

Portes ouvertes de l’ASSA Pays du Dropt

Stade Pierre Perié Avenue du Gué La Sauvetat-du-Dropt Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 18:30:00

fin : 2026-09-15 19:30:00

Date(s) :

2026-09-15 2026-09-22

Vous avez un enfant né(e) entre 2020 et 2021 (catégorie U6/U7) qui souhaite découvrir le football ? C’est le moment idéal pour faire ses premiers pas sur le terrain avec le club de l’ASSA Pays du Dropt, s’amuser et rencontrer ses futurs coéquipiers dans un cadre convivial et encadré.

Vous avez un enfant né(e) entre 2020 et 2021 (catégorie U6/U7) qui souhaite découvrir le football ? C’est le moment idéal pour faire ses premiers pas sur le terrain avec le club de l’ASSA Pays du Dropt, s’amuser et rencontrer ses futurs coéquipiers dans un cadre convivial et encadré. .

Stade Pierre Perié Avenue du Gué La Sauvetat-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 540445@lfna.fr

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English : Portes ouvertes de l’ASSA Pays du Dropt

Do you have a child born between 2020 and 2021 (U6/U7 category) who wants to try soccer? Now is the perfect time for them to take their first steps on the field with the ASSA Pays du Dropt club, have fun, and meet their future teammates in a friendly and supervised environment.

L’événement Portes ouvertes de l’ASSA Pays du Dropt La Sauvetat-du-Dropt a été mis à jour le 2026-09-09 par OT du Pays de Lauzun