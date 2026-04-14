Portes ouvertes de l’asso, Le Cadran, Rennes

Portes ouvertes de l’asso 8 – 13 juin Le Cadran Ille-et-Vilaine

Gratuit – contacter l’accueil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-08T09:00:00+02:00 – 2026-06-08T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

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L’association 3 Regards – Léo Lagrange et son conseil d’administration sont heureux de vous inviter à essayer les activités qu’elle propose du 8 au 13 juin prochains !

Venez donc assister aux ateliers proposés à la Ferme de la Harpe, au Cadran ou à la Maison du Parc et peut-être vous découvrirez-vous des passions inattendues : cours de musique individuels ou collectifs, ateliers manuels et techniques, activités sportives ou socioculturelles, il y en a pour tous les goûts !

Retrouvez la liste des activités proposées sur notre site web !

Le Cadran 11 avenue André Mussat Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne 02 57 24 00 40 http://www.3regards.com https://www.facebook.com/asso3regards;https://www.instagram.com/3regardsleolagrange/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 59 45 38 »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 57 24 00 40 »}] [{« link »: « https://www.3regards.com/ »}] La Maison de quartier de Beauregard, espace de rencontre et d’accueil, des habitants et des associations, favorisant le

débat et le vivre ensemble, la pratique d’activités socio-culturelles et la mise en œuvre de temps festifs.

L’association 3 Regards – Léo Lagrange et son conseil d’administration sont heureux de vous inviter à essayer les activités qu’elle propose du 8 au 13 juin prochains !