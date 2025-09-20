Portes ouvertes de l’association Courbes et Couleurs LOURDES Lourdes

Portes ouvertes de l'association Courbes et Couleurs LOURDES Lourdes samedi 20 septembre 2025.

Portes ouvertes de l’association Courbes et Couleurs

LOURDES 6 avenue Jean Prat Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le samedi 20 septembre 2025, allez à la découverte de l’association Courbes et Couleurs à Lourdes.

L’association Courbes et Couleurs permet à tous et toutes de découvrir, pratiquer et améliorer leurs compétences artistiques, tout en participant à la vie culturelle de la ville.

Gratuit, sans réservations. Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous.

LOURDES 6 avenue Jean Prat Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 01 84 79 85 courb.et.couleurs@gmail.com

English :

On the occasion of the European Heritage Days, Saturday September 20, 2025, discover the Courbes et Couleurs association in Lourdes.

The Courbes et Couleurs association enables everyone to discover, practice and improve their artistic skills, while taking part in the town’s cultural life.

Free, no reservations required. For further information, please contact us.

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals am Samstag, den 20. September 2025, gehen Sie in Lourdes auf Entdeckungsreise und lernen den Verein Courbes et Couleurs kennen.

Der Verein Courbes et Couleurs bietet allen Menschen die Möglichkeit, ihre künstlerischen Fähigkeiten zu entdecken, zu üben und zu verbessern und gleichzeitig am kulturellen Leben der Stadt teilzunehmen.

Kostenlos, keine Reservierungen erforderlich. Weitere Informationen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Italiano :

Durante le Giornate Europee del Patrimonio, sabato 20 settembre 2025, scoprite l’associazione Courbes et Couleurs di Lourdes.

L’associazione Courbes et Couleurs offre a tutti la possibilità di scoprire, praticare e migliorare le proprie capacità artistiche, partecipando alla vita culturale della città.

Gratuito, senza prenotazione. Per ulteriori informazioni, contattare i recapiti sottostanti.

Espanol :

Durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, el sábado 20 de septiembre de 2025, descubra la asociación Courbes et Couleurs de Lourdes.

La asociación Courbes et Couleurs ofrece a todos la posibilidad de descubrir, practicar y perfeccionar sus habilidades artísticas, participando al mismo tiempo en la vida cultural de la ciudad.

Gratuito, sin reserva previa. Más información en las direcciones indicadas más abajo.

L’événement Portes ouvertes de l’association Courbes et Couleurs Lourdes a été mis à jour le 2025-08-19 par OT de Lourdes|CDT65