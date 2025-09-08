Portes ouvertes de l’association de danse Boots Country Guérande Rue des Métais Guérande

Portes ouvertes de l'association de danse Boots Country Guérande Rue des Métais Guérande lundi 8 septembre 2025.

Rue des Métais La Madeleine Guérande Loire-Atlantique

Début : 2025-09-08 19:30:00

fin : 2025-09-08

2025-09-08

Venez découvrir la danse country grâce à la journée porte ouverte de l’association Boots Country de Guérande. .

Rue des Métais La Madeleine Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 33 88 60 99 guerande.bootscountry@gmail.com

