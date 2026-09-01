UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Gan

Portes ouvertes de l’association Equilibre du Vivant Centre HarmoniA Gan

dimanche 27 septembre 2026 · Centre HarmoniA · Gan

Portes ouvertes de l’association Equilibre du Vivant Centre HarmoniA Gan

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Centre HarmoniA
Adresse
9 chemin de Louisot
Ville
64290 Gan
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 Gratuit

Gan

Portes ouvertes de l’association Equilibre du Vivant

Centre HarmoniA 9 chemin de Louisot Gan Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :
2026-09-27

9h30 : Visite du lieu et des animaux
11h : Assemblée Générale de l’Association
12h : Apéritif offert
14h : Visite du lieu et des animaux
Tout au long de la journée : stands d’informations, stands de ventes au profit de l’association
Possibilité de se restaurer sur place
Pour des raisons sécuritaires et sanitaires, l’accès au centre est interdit à tous les animaux extérieurs   .

Centre HarmoniA 9 chemin de Louisot Gan 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   equilibreduvivant@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Portes ouvertes de l’association Equilibre du Vivant

L’événement Portes ouvertes de l’association Equilibre du Vivant Gan a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Pau

À voir aussi à Gan (Pyrénées-Atlantiques)