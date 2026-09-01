Portes ouvertes de l’association Equilibre du Vivant Centre HarmoniA Gan
dimanche 27 septembre 2026 · Centre HarmoniA · Gan
Informations pratiques
Gan
Portes ouvertes de l’association Equilibre du Vivant
Centre HarmoniA 9 chemin de Louisot Gan Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-09-27
9h30 : Visite du lieu et des animaux
11h : Assemblée Générale de l’Association
12h : Apéritif offert
14h : Visite du lieu et des animaux
Tout au long de la journée : stands d’informations, stands de ventes au profit de l’association
Possibilité de se restaurer sur place
Pour des raisons sécuritaires et sanitaires, l’accès au centre est interdit à tous les animaux extérieurs .
Centre HarmoniA 9 chemin de Louisot Gan 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine equilibreduvivant@gmail.com
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English : Portes ouvertes de l’association Equilibre du Vivant
L’événement Portes ouvertes de l’association Equilibre du Vivant Gan a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Pau
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