Portes ouvertes de l’association Equilibre du Vivant Centre HarmoniA Gan

Informations pratiques

Gan

Portes ouvertes de l’association Equilibre du Vivant

Centre HarmoniA 9 chemin de Louisot Gan Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:00:00

fin : 2026-09-27 17:00:00

Date(s) :

2026-09-27

9h30 : Visite du lieu et des animaux

11h : Assemblée Générale de l’Association

12h : Apéritif offert

14h : Visite du lieu et des animaux

Tout au long de la journée : stands d’informations, stands de ventes au profit de l’association

Possibilité de se restaurer sur place

Pour des raisons sécuritaires et sanitaires, l’accès au centre est interdit à tous les animaux extérieurs .

Centre HarmoniA 9 chemin de Louisot Gan 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine equilibreduvivant@gmail.com

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English : Portes ouvertes de l’association Equilibre du Vivant

L’événement Portes ouvertes de l’association Equilibre du Vivant Gan a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Pau