Portes ouvertes de l’association Le Chat’Home de Luna Quatzenheim

Portes ouvertes de l’association Le Chat’Home de Luna

rue de l’Ecole Quatzenheim Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-11-16 11:00:00

fin : 2025-11-16 19:00:00

2025-11-16

Portes ouvertes de l’assocation Le Chat’Home de Luna à la salle des fêtes de Quatzenheim.

De nombreuses surprises vous attendent

De belles attractions,

Une tombola exceptionnelle avec de nombreux lots à gagner,

Des exposants ravis de vous accueillir,

Le vide-greniers du Chat’Home de Luna,

Une petite restauration avec des boissons, ainsi que des tartes flambées (y compris une option végan), des pizzas, des salades de pommes de terre/knacks et de nombreux desserts. 0 .

rue de l’Ecole Quatzenheim 67117 Bas-Rhin Grand Est contact@lechathomedeluna.org

English :

Le Chat’Home de Luna open house at Quatzenheim village hall.

German :

Tag der offenen Tür des Vereins Le Chat’Home de Luna im Festsaal von Quatzenheim.

Italiano :

Apertura dell’associazione Le Chat’Home de Luna presso il municipio di Quatzenheim.

Espanol :

Jornada de puertas abiertas de la asociación Le Chat’Home de Luna en el ayuntamiento de Quatzenheim.

