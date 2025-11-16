Portes ouvertes de l’association Le Chat’Home de Luna Quatzenheim
Portes ouvertes de l’association Le Chat’Home de Luna Quatzenheim dimanche 16 novembre 2025.
Portes ouvertes de l’association Le Chat’Home de Luna
rue de l’Ecole Quatzenheim Bas-Rhin
Début : Dimanche 2025-11-16 11:00:00
fin : 2025-11-16 19:00:00
2025-11-16
Portes ouvertes de l’assocation Le Chat’Home de Luna à la salle des fêtes de Quatzenheim.
De nombreuses surprises vous attendent
De belles attractions,
Une tombola exceptionnelle avec de nombreux lots à gagner,
Des exposants ravis de vous accueillir,
Le vide-greniers du Chat’Home de Luna,
Une petite restauration avec des boissons, ainsi que des tartes flambées (y compris une option végan), des pizzas, des salades de pommes de terre/knacks et de nombreux desserts. 0 .
rue de l’Ecole Quatzenheim 67117 Bas-Rhin Grand Est contact@lechathomedeluna.org
English :
Le Chat’Home de Luna open house at Quatzenheim village hall.
German :
Tag der offenen Tür des Vereins Le Chat’Home de Luna im Festsaal von Quatzenheim.
Italiano :
Apertura dell’associazione Le Chat’Home de Luna presso il municipio di Quatzenheim.
Espanol :
Jornada de puertas abiertas de la asociación Le Chat’Home de Luna en el ayuntamiento de Quatzenheim.
