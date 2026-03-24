Portes ouvertes de l’association les compagnons du sentier Champsecret

Portes ouvertes de l’association les compagnons du sentier

salle des fêtes Champsecret Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:30:00

Date(s) :

2026-04-26

Les Compagnons du Sentier

Depuis 15 ans, l’association Les Compagnons du Sentier trace sa voie depuis Champsecret en Normandie et a déjà emmené plus de 7 000 marcheurs sur cet itinéraire immersif de 100 km vers le mythique Mont-Saint-Michel. Plus qu’un défi sportif, l’expérience propose une véritable philosophie du pas de côté . Loin du tumulte quotidien, on y apprend la déconnexion totale et le retour à l’essentiel. Sur Le Sentier, le chronomètre s’arrête pour laisser place à l’aventure collective. C’est ici que l’entraide, la bienveillance et le dépassement de soi transforment de parfaits inconnus en véritables Compagnons . Une épopée humaine et authentique, mise en lumière par l’émission Des Racines et des Ailes, qui prouve que la plus belle des destinations reste le chemin parcouru ensemble.

Lancement de 25 départs

Ce événement marquera un grand coup d’envoi pour l’association la mise en avant du calendrier de la nouvelle saison. Pas moins de 25 dates d’itinérance vers le Mont-Saint-Michel seront proposées cette année !

Les visiteurs pourront échanger avec les organisateurs pour choisir la période qui leur correspond le mieux, et même s’inscrire directement sur place pour réserver leur aventure.

Programme

10 h ouverture des portes et café d’accueil lancement officiel de la journée ! Ouverture de la Bourse au matériel de randonnée (dépôt-vente pour chiner, vendre ou donner son équipement) et du marché d’artisans locaux.

11 h table ronde L’art du sac à dos et témoignages rencontre avec les anciens marcheurs. Conseils pratiques, astuces pour bien se préparer.

12 h 30 pause gourmande galettes et crêpes avec Zinzin de sarrasin !

14 h 30 arrivée du bus retour des marcheurs qui reviennent du Mont-Saint-Michel ! Table ronde sur les retours d’expérience et des changements de vie !

16 h concert live The Orchid moment de pure déconnexion en musique avec le groupe d’Indie Folk The Orchid, un quatuor originaire du Mans. Leur musique est un superbe mélange de folk indé et de chanson française poétique. De la musique acoustique, très chaleureuse, portée par des guitares, une contrebasse, de douces percussions et surtout de magnifiques harmonies vocales. Ils se sont déjà produits au Secret Knight !

18 h 30 tirage au sort de la tombola. À gagner un Sentier (une place offerte pour l’une des marches de 100 km).

Dimanche 26 avril 2026, de 10 h à 19 h, salle des fêtes de Champsecret. Entrée libre et gratuite. .

salle des fêtes Champsecret 61700 Orne Normandie +33 6 84 60 06 68 contact@lesentier.org

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English : Portes ouvertes de l’association les compagnons du sentier

L’événement Portes ouvertes de l’association les compagnons du sentier Champsecret a été mis à jour le 2026-03-24 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne