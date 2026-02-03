Portes ouvertes de l’association Manava Anjou Va’a Saumur

Portes ouvertes de l’association Manava Anjou Va’a

Rue Eric Tabarly Saumur Maine-et-Loire

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 19:00:00

2026-04-25

Ces portes ouvertes gratuites de l’association Manava Anjou va’a sont l’occasion de faire découvrir cette session de la FFCK, avec l’initiation va’a (pirogue polynsienne) pour tous les âges et la possibilité de s’inscrire à ce nouveau sport Saumurois.

Durant ce week-end sportif, l’association fait voyager les visiteurs à Tahiti.

Au programme

– Présence de 11 exposants de produits locaux de la Polynésie.

– Initiations au beach volley avec Saumur Volley-Ball.

– Présence du groupe de danse Tahiti Farani, qui assure l’animation Ori Tahiti .

– Repas de plats traditionnels de la Polynésie au menu.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 25 au dimanche 26 avril 2026 de 10h à 19h. .

Rue Eric Tabarly Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 37 60 06 42 firuu49@gmail.com

English :

This free open house organized by the Manava Anjou va’a association is an opportunity to discover this FFCK session, with introductory va’a (Polynesian canoe) courses for all ages and the chance to sign up for this new Saumur sport.

