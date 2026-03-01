Portes ouvertes de l’association Saint-Hilaire-de-Chaléons

Portes ouvertes de l’association

Salle Pierre Leduc Saint-Hilaire-de-Chaléons Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 14:30:00

fin : 2026-03-22 17:30:00

Date(s) :

2026-03-22

Venez découvrir l’association St Hil’Ensemble, rencontrer ses bénévoles, de nouvelles familles, partager un moment convivial ! Rendez-vous à Saint-Hilaire-de-Chaléons

Un moment ludique vous sera proposé à la salle Pierre Leduc de Saint-Hilaire-de-Chaléons !

Venez profiter des jeux mis à votre disposition et jouer en famille et entre amis !

Au programme

entrée libre de 14h30 à 17h

boissons et pâtisseries sur place

toutes les informations pratiques et les inscriptions par mail

Salle Pierre Leduc Saint-Hilaire-de-Chaléons 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire sthilensemble@gmail.com

English :

Come and discover the St Hil’Ensemble association, meet its volunteers and new families, and share a convivial moment! See you at Saint-Hilaire-de-Chaléons

