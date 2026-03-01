Portes ouvertes de l’association Saint-Hilaire-de-Chaléons
Salle Pierre Leduc Saint-Hilaire-de-Chaléons Loire-Atlantique
Tarif : – –
Début : 2026-03-22 14:30:00
fin : 2026-03-22 17:30:00
2026-03-22
Venez découvrir l’association St Hil’Ensemble, rencontrer ses bénévoles, de nouvelles familles, partager un moment convivial ! Rendez-vous à Saint-Hilaire-de-Chaléons
Un moment ludique vous sera proposé à la salle Pierre Leduc de Saint-Hilaire-de-Chaléons !
Venez profiter des jeux mis à votre disposition et jouer en famille et entre amis !
Au programme
entrée libre de 14h30 à 17h
boissons et pâtisseries sur place
toutes les informations pratiques et les inscriptions par mail
Salle Pierre Leduc Saint-Hilaire-de-Chaléons 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire sthilensemble@gmail.com
English :
Come and discover the St Hil’Ensemble association, meet its volunteers and new families, and share a convivial moment! See you at Saint-Hilaire-de-Chaléons
