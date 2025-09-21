Portes ouvertes de l’association Vue sur le marais Association Vue sur le marais Vue

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

2025-09-21

Venez à la rencontre des bénévoles passionné(e) de l’association Vue sur le marais. A l’occasion des journées européennes du patrimoine, ils vous ouvrent les portes de leur local communal.

Au programme :

venez découvrir les recherches et les différentes activités de l’association

venez plonger dans les archives et ouvrages proposés

venez échanger avec les bénévoles

Association Vue sur le marais 19 route de Paimboeuf Vue 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 63 64 31 54 vuesurlemarais@gmail.com

English :

Come and meet the passionate volunteers of the Vue sur le marais association. On the occasion of the European Heritage Days, they’ll be opening the doors of their communal premises.

German :

Lernen Sie die begeisterten Freiwilligen des Vereins Vue sur le marais kennen. Anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals öffnen sie Ihnen die Türen ihres Gemeindelokals.

Italiano :

Venite a conoscere gli appassionati volontari dell’associazione Vue sur le marais. In occasione delle Giornate europee del patrimonio, vi apriranno le porte dei loro locali.

Espanol :

Venga a conocer a los apasionados voluntarios de la asociación Vue sur le marais. Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, le abrirán las puertas de su local.

