Portes ouvertes de l’Atelier Botsuak Artisan d’art marionnettisite Lupersat
Portes ouvertes de l’Atelier Botsuak Artisan d’art marionnettisite Lupersat mardi 7 avril 2026.
Portes ouvertes de l’Atelier Botsuak Artisan d’art marionnettisite
18 Chez Latour Lupersat Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-07 2026-04-11
Journée européennes des métiers d’art
Marionnettes avec passion
Visite de l’Atelier Botsuak marionnettes et castelets
Découverte de l’atelier de fabrications et des fabrications en cours
Démonstration et initiation tous publics d’animation de marionnettes
Contact 06 11 28 50 52 .
18 Chez Latour Lupersat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 28 50 52 atelier.botsuak@gmail.com
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English : Portes ouvertes de l’Atelier Botsuak Artisan d’art marionnettisite
L’événement Portes ouvertes de l’Atelier Botsuak Artisan d’art marionnettisite Lupersat a été mis à jour le 2026-03-14 par Marche et Combraille en Aquitaine