Portes ouvertes de l’Atelier Botsuak Artisan d’art marionnettisite

18 Chez Latour Lupersat Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-11

Journée européennes des métiers d’art

Marionnettes avec passion

Visite de l’Atelier Botsuak marionnettes et castelets

Découverte de l’atelier de fabrications et des fabrications en cours

Démonstration et initiation tous publics d’animation de marionnettes

Contact 06 11 28 50 52 .

18 Chez Latour Lupersat 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 28 50 52 atelier.botsuak@gmail.com

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English : Portes ouvertes de l’Atelier Botsuak Artisan d’art marionnettisite

L’événement Portes ouvertes de l’Atelier Botsuak Artisan d’art marionnettisite Lupersat a été mis à jour le 2026-03-14 par Marche et Combraille en Aquitaine