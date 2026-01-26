Portes Ouvertes de l’Atelier Créatif et Artistique Atelier Contemplative Montceau-les-Mines

Portes Ouvertes de l’Atelier Créatif et Artistique

Atelier Contemplative 7 rue de la Loge Montceau-les-Mines Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-10 15:00:00

fin : 2026-02-10 16:30:00

Date(s) :

2026-02-10 2026-02-11

Venez découvrir le lieu et rencontrer l’artiste Estelle Nectoux qui propose, par le biais de ses ateliers créatifs, de créer vos propres œuvres et d’expérimenter diverses technique de dessin et d’illustration. Pour tous.

Vous cherchez un moment de détente, d’inspiration et de création ? Que vous soyez débutant ou passionné, adulte ou enfant, ces ateliers créatifs vous invitent à explorer différentes techniques d’illustration dans une ambiance chaleureuse et bienveillante.

Les portes ouvertes vous propose de faire connaissance. Les ateliers sont disponibles ponctuellement sur réservation et sans engagement mensuel ou annuel. .

Atelier Contemplative 7 rue de la Loge Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté ateliercontemplative@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Portes Ouvertes de l’Atelier Créatif et Artistique Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2026-01-26 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)