Portes ouvertes de l’atelier d’artiste Christophe Le Baquer Bâtiment B1, Atelier 214 Lannion
Portes ouvertes de l’atelier d’artiste Christophe Le Baquer Bâtiment B1, Atelier 214 Lannion vendredi 28 novembre 2025.
Portes ouvertes de l’atelier d’artiste Christophe Le Baquer
Bâtiment B1, Atelier 214 5 rue de Broglie Lannion Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 16:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
Date(s) :
2025-11-28
Nouvel atelier Rencontre avec Christophe Le Baquer ✨
Pendant trois jours, venez découvrir l’écrin de sa création, un lieu où la peinture, les projets de sculptures et d’installations cohabitent et se rencontrent. C’est l’occasion unique de plonger au cœur du processus créatif de Christophe, d’échanger directement avec lui et de découvrir ses œuvres les plus récentes.
Un moment convivial autour de l’art, de la créativité et également l’occasion de souvenirs inspirants.
Entrée libre Tout public bienvenu
️ Dates et Horaires
Vendredi 28/11 de 16h à 21h + pot amical à partir de 18h
Samedi 29/11 et Dimanche 30/11: de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h
Adresse
5 rue de Broglie, bâtiment B1, atelier 214, suivre le fléchage à partir de l’entrée .
Bâtiment B1, Atelier 214 5 rue de Broglie Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 68 11 09 32
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Portes ouvertes de l’atelier d’artiste Christophe Le Baquer Lannion a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose