Portes ouvertes de l’atelier d’artiste Christophe Le Baquer Bâtiment B1, Atelier 214 Lannion

Portes ouvertes de l’atelier d’artiste Christophe Le Baquer

Bâtiment B1, Atelier 214 5 rue de Broglie Lannion Côtes-d’Armor

Début : 2025-11-28 16:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

2025-11-28

Nouvel atelier Rencontre avec Christophe Le Baquer ✨



Pendant trois jours, venez découvrir l’écrin de sa création, un lieu où la peinture, les projets de sculptures et d’installations cohabitent et se rencontrent. C’est l’occasion unique de plonger au cœur du processus créatif de Christophe, d’échanger directement avec lui et de découvrir ses œuvres les plus récentes.

Un moment convivial autour de l’art, de la créativité et également l’occasion de souvenirs inspirants.



Entrée libre Tout public bienvenu



️ Dates et Horaires

Vendredi 28/11 de 16h à 21h + pot amical à partir de 18h

Samedi 29/11 et Dimanche 30/11: de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h



Adresse

5 rue de Broglie, bâtiment B1, atelier 214, suivre le fléchage à partir de l’entrée .

Bâtiment B1, Atelier 214 5 rue de Broglie Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 68 11 09 32

