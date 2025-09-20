Portes ouvertes de l’Atelier d’Aulune Atelier d’Aulune Baume-les-Dames

Portes ouvertes de l’Atelier d’Aulune Atelier d’Aulune Baume-les-Dames samedi 20 septembre 2025.

Portes ouvertes de l’Atelier d’Aulune

Atelier d’Aulune 4 rue faivre d’Esnans Baume-les-Dames Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

Date(s) :

2025-09-20

L’atelier propose une journée portes ouvertes ouverte à tous. Au programme démonstration d’entretien de machine à coudre, initiation pour débutants, atelier créatif pour enfants (fabrication de sacs à bonbons), et présentation des ateliers couture et bricolage proposés en fin d’année. .

Atelier d’Aulune 4 rue faivre d’Esnans Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 26 58 46 atelieraulune@outlook.fr

English : Portes ouvertes de l’Atelier d’Aulune

German : Portes ouvertes de l’Atelier d’Aulune

Italiano :

Espanol :

L’événement Portes ouvertes de l’Atelier d’Aulune Baume-les-Dames a été mis à jour le 2025-09-17 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS