Portes ouvertes de l’atelier de céramique – Exposition, Les Jardins de Wallée, Beugneux

Informations pratiques

Portes ouvertes de l’atelier de céramique – Exposition 19 et 20 septembre Les Jardins de Wallée Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez un atelier de céramique spécialisé en objets d’art et de décoration pour le jardin.

La céramique, utilitaire ou décorative, constitue un véritable pan du patrimoine culturel. Avec une approche contemporaine et originiale, inspiré par la flore et la faune de nos campagnes, Loïc Breugnot pérpétue ce savoir faire.

Vous pourrez visiter l’atelier, comprendre les techniques, les matériaux, et l’ensemble des étapes de réalisation d’une pièce en céramique.

Le jardin qui jouxte l’atelier est également ouvert à la visite.

Les Jardins de Wallée 7 Gr Grande Rue, 02210 Beugneux Beugneux 02210 Aisne Hauts-de-France 06 43 89 38 90 https://www.lesjardinsdewallee.com

Découvrez un atelier de céramique spécialisé en objets d’art et de décoration pour le jardin.

©Lesjardinsdewallee