Portes ouvertes de l’atelier de céramique Tour-de-Faure

Portes ouvertes de l’atelier de céramique

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-02 10:00:00

fin : 2025-08-03 13:00:00

Date(s) :

2025-08-02 2025-08-03 2025-08-09 2025-08-10 2025-08-16 2025-08-17

Céline Parra vous invite à venir visiter son atelier de céramique à l’occasion de portes ouvertes !

Situé à Tour de Faure, au pied de Saint Cirq Lapopie, vous découvrirez sn travail au quotidien, du façonnage sur le tour de potier au travail de gravures sur céramique.

Vous trouverez aussi un espace boutique dans lequel elle vous propose ses créations.

481 Rue des Maisonnettes Tour-de-Faure 46330 Lot Occitanie +33 6 11 59 44 37

English :

Céline Parra invites you to visit her ceramics workshop for an open house!

Located in Tour de Faure, at the foot of Saint Cirq Lapopie, you’ll discover her day-to-day work, from shaping on the potter’s wheel to engraving on ceramics.

You’ll also find a boutique selling her creations.

German :

Céline Parra lädt Sie ein, ihr Keramikatelier anlässlich eines Tages der offenen Tür zu besuchen!

Sie befindet sich in Tour de Faure, am Fuße von Saint Cirq Lapopie. Hier können Sie ihre tägliche Arbeit kennenlernen, von der Formgebung auf der Töpferscheibe bis hin zu den Keramikgravuren.

Sie finden auch einen Ladenbereich, in dem sie Ihnen ihre Kreationen anbietet.

Italiano :

Céline Parra vi invita a visitare il suo laboratorio di ceramica per una giornata a porte aperte!

Situato in Tour de Faure, ai piedi di Saint Cirq Lapopie, scoprirete il suo lavoro quotidiano, dalla modellatura al tornio all’incisione su ceramica.

Troverete anche un negozio dove vende le sue creazioni.

Espanol :

Céline Parra le invita a visitar su taller de cerámica en una jornada de puertas abiertas

Situado en la Tour de Faure, a los pies de Saint Cirq Lapopie, descubrirá su trabajo diario, desde el modelado en el torno hasta el grabado en cerámica.

También encontrará una tienda donde vende sus creaciones.

