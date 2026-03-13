Portes ouvertes de l’Atelier de peinture végétale

32 grande rue Montrésor Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Aurore L’hiver Naît vous invite aux portes ouvertes de l’atelier de peintures végétales avec démonstration.

En invité exposition de Claire Marsauche, illustratrice de faune et de flore.

Petite boutique d’artisanat carterie et papeterie.

Aurore L’hiver Naît vous invite aux portes ouvertes de l’atelier de peintures végétales avec démonstration.

En invité exposition de Claire Marsauche, illustratrice de faune et de flore.

Petite boutique d’artisanat carterie et papeterie. .

32 grande rue Montrésor 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 74 23 37 11 aurore.livernet@gmail.com

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English :

Aurore L’hiver Naît invites you to the open house of the plant painting workshop with demonstration.

Guest: exhibition by Claire Marsauche, wildlife illustrator.

Small craft store: card and stationery.

L’événement Portes ouvertes de l’Atelier de peinture végétale Montrésor a été mis à jour le 2026-03-13 par Loches Touraine Châteaux de la Loire