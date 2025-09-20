Portes ouvertes de l’atelier de reliure Livrasphère Atelier Livrasphère Nemours

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

L’atelier ouvre ses portes pour présenter des savoir-faire rares : la reliure, la dorure sur cuir et la restauration de livres.

Atelier Livrasphère 9 quai Victor-Hugo 77140 Nemours Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France Atelier de reliure et de restauration de livres.

L’atelier existe depuis 2013, mais seulement depuis 2019 à son emplacement actuel. De nombreux ouvrages passent à l’atelier pour recevoir une nouvelle reliure ou être restaurés. Parking en face de l’atelier. Pas d’accès PMR.

Savoir-faire : la reliure

Atelier Livrasphère – Laura Carlu Favennec