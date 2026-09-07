Portes ouvertes de l’atelier de Roland Salti -Journées nationales des Artistes Atelier de Roland Salti Valence

Informations pratiques

Valence

Portes ouvertes de l’atelier de Roland Salti -Journées nationales des Artistes

Atelier de Roland Salti 21 rue Foriel Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 14:00:00

fin : 2026-10-04 19:00:00

Date(s) :

2026-10-02

Peintre et créateur à la sensibilité rare, Roland Salti explore le vivant, les émotions et la mémoire dans une œuvre profondément ancrée dans l’humain.

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Atelier de Roland Salti 21 rue Foriel Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 44 96 57

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English :

A painter and artist with a rare sensibility, Roland Salti explores life, emotions, and memory in work that is deeply rooted in the human experience.

L’événement Portes ouvertes de l’atelier de Roland Salti -Journées nationales des Artistes Valence a été mis à jour le 2026-09-07 par Valence Romans Tourisme