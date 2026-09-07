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Portes ouvertes de l’atelier de Roland Salti -Journées nationales des Artistes Atelier de Roland Salti Valence

vendredi 2 octobre 2026 · Atelier de Roland Salti · Valence

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Atelier de Roland Salti
Adresse
21 rue Foriel
Ville
26000 Valence
Département
Drôme
Tarif

Valence

Portes ouvertes de l’atelier de Roland Salti -Journées nationales des Artistes

Atelier de Roland Salti 21 rue Foriel Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02 14:00:00
fin : 2026-10-04 19:00:00

Date(s) :
2026-10-02

Peintre et créateur à la sensibilité rare, Roland Salti explore le vivant, les émotions et la mémoire dans une œuvre profondément ancrée dans l’humain.
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Atelier de Roland Salti 21 rue Foriel Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 44 96 57 

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English :

A painter and artist with a rare sensibility, Roland Salti explores life, emotions, and memory in work that is deeply rooted in the human experience.

L’événement Portes ouvertes de l’atelier de Roland Salti -Journées nationales des Artistes Valence a été mis à jour le 2026-09-07 par Valence Romans Tourisme

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