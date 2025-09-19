Portes ouvertes de l’atelier de Tapisserie d’ameublement Atelier de Tapisserie d’ameublement Albi

Portes ouvertes de l’atelier de Tapisserie d’ameublement Atelier de Tapisserie d’ameublement Albi vendredi 19 septembre 2025.

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T13:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

À la découverte du métier de tapissier – Atelier Laurent, Albi

À l’occasion de cette journée portes ouvertes, venez découvrir :

les gestes traditionnels du tapissier,

les matières et outils utilisés,

et tout le soin apporté à la restauration de chaque siège.

Laurent vous accueille dans son atelier à Albi pour partager son savoir-faire artisanal et vous faire découvrir les différentes étapes de restauration d’un fauteuil, d’une chaise ou d’un canapé.

Atelier de Tapisserie d’ameublement 78 Av. Gambetta, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie

© Ma Bicoque