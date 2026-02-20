Portes ouvertes de l’atelier d’ébénisterie de Julien Filhol Journées Européennes des Métiers d’Art Atelier Julien Filhol Romans-sur-Isère

Portes ouvertes de l’atelier d’ébénisterie de Julien Filhol Journées Européennes des Métiers d’Art

Atelier Julien Filhol 16 cote Jacquemart Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-12

2026-04-11

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, l’ébéniste Julien Filhol, récemment installé sur Romans, vous ouvre les portes de son atelier.

Accès libre sans rendez-vous.

English :

As part of the Journées Européennes des Métiers d’Art, cabinetmaker Julien Filhol, recently settled in Romans, opens the doors of his workshop.

Free access without appointment.

