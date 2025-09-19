Portes ouvertes de l’atelier d’encadrement et de dorure Les Artisans du Cadre Albi

Portes ouvertes de l’atelier d’encadrement et de dorure Les Artisans du Cadre Albi vendredi 19 septembre 2025.

Portes ouvertes de l’atelier d’encadrement et de dorure 19 et 20 septembre Les Artisans du Cadre Tarn

Gratuit. Accès libre.

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T18:30:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Visite de l’atelier-boutique, présentation des métiers et échanges avec les visiteurs.

Accès libre aux horaires du magasin.

Les Artisans du Cadre 78 Avenue Gambetta, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 0979142925 https://www.lesartisansducadre.com/ https://www.instagram.com/lesartisansducadre/ Nous sommes un atelier artisanal d’encadrement d’art et de dorure sur bois à Albi.

Nous vous proposons notre savoir-faire afin de mettre en valeur vos peintures, dessins, gravures, affiches, photos, carrés de soie, maillots de sports…

Nous restaurons également tout type de bois doré et sculpté : cadre , fauteuil, statue, mobilier, objets d’art… Bus ligne A et B station Foch, stationnement gratuit aux abords de la boutique.

© Les Artisans du Cadre