Portes ouvertes de l’atelier d’Eric Lansdown Atelier Eric Lansdown Gabian

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Atelier d’Éric Lansdown – Maître artisan de maisons de poupées et volières

À l’occasion des Journées du Patrimoine (20 et 21 septembre), Éric Lansdown ouvre les portes de son atelier.

Depuis 1972, il crée des maisons de poupées d’architecture classique, réalisées avec des techniques traditionnelles et une peinture à la main raffinée. Son travail s’appuie sur une précieuse archive de sculptures sur bois, dessins minutieux et savoir-faire unique.

L’Association Artistique Éric Lansdown, à but non lucratif, œuvre à la transmission de ce patrimoine artisanal auprès des jeunes artistes qui l’accompagnent.

L’atelier se trouve au cœur de l’Abescat de Gabian, un bâtiment remarquable doté d’un plafond peint historique occitan du XVᵉ siècle, orné d’armoiries originales.

Venez découvrir des œuvres artisanales spectaculaires et l’histoire fascinante de cet atelier médiéval.

Atelier Eric Lansdown 12 Rue de l'Évêché, 34320 Gabian Gabian 34320 Hérault Occitanie https://lansdown-arts.com/ Retrouvez-le au 12 rue de l'Évêché, Gabian, 34320 France. Le stationnement est limité à l'église voisine, mais d'autres places sont facilement disponibles dans le centre-ville près de La Tavernat, à quelques pas.

