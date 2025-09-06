Portes Ouvertes de l’Atelier des Chauvauds Ancienne école des Chauvauds Champniers
Ancienne école des Chauvauds 1315 rue des Platanes Champniers Charente
Début : 2025-09-06 14:00:00
2025-09-06 2025-09-13
Venez découvrir l’Atelier des chauvauds le temps d’un moment convivial. L’Atelier propose des cours et stages d’arts plastiques aux techniques variées dessins, aquarelles, gravures, pastel, acryliques, …
Ancienne école des Chauvauds 1315 rue des Platanes Champniers 16430 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 84 63 47 atelierdeschauvauds@outlook.fr
English :
Come and discover the Atelier des chauvauds for a convivial moment. The Atelier offers art courses and workshops in a variety of techniques: drawing, watercolors, etching, pastels, acrylics, ?
German :
Entdecken Sie das Atelier des chauvauds während eines geselligen Moments. Das Atelier bietet Kurse und Praktika in bildender Kunst mit verschiedenen Techniken an: Zeichnungen, Aquarelle, Gravuren, Pastell, Acryl, ?
Italiano :
Venite a scoprire l’Atelier des Chauvauds per un momento di convivialità. L’atelier offre lezioni e corsi d’arte in diverse tecniche: disegno, acquerello, acquaforte, pastelli, acrilici, ecc
Espanol :
Venga a descubrir el Atelier des Chauvauds para pasar un momento agradable. El estudio ofrece clases y cursos de arte en diversas técnicas: dibujo, acuarela, grabado, pastel, acrílico, ?
