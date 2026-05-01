Portes ouvertes de l’atelier d’Henri Patrick Stein, Plum d’Azur Plum d’Azur Mouilly

Mouilly

Portes ouvertes de l’atelier d’Henri Patrick Stein, Plum d’Azur

Plum d’Azur 1 Rive Gauche Mouilly Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08 10:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Portes ouvertes de l’atelier du sculpteur meusien Henri Patrick Stein.

Découvrez l’univers poétique et sensuel de l’artiste à travers ses œuvres en cours et achevées, dont les répliques du Coq des Lumières, installé sur la flèche de Notre-Dame de Paris.

L’occasion également de découvrir les coulisses de la création en regardant l’artiste à l’œuvre.Tout public

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Plum d’Azur 1 Rive Gauche Mouilly 55320 Meuse Grand Est +33 6 78 74 85 86

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English :

Open house at the studio of Meuse sculptor Henri Patrick Stein.

Discover the artist’s poetic and sensual universe through his works in progress and completed, including replicas of the Coq des Lumières, installed on the spire of Notre-Dame de Paris.

It’s also an opportunity to go behind the scenes and watch the artist at work.

L’événement Portes ouvertes de l’atelier d’Henri Patrick Stein, Plum d’Azur Mouilly a été mis à jour le 2026-05-04 par MEUSE ATTRACTIVITE