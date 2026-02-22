Portes ouvertes de l’Atelier du Hanneton #10 Journées Européennes des Métiers d’Art Atelier du Hanneton Charpey

Portes ouvertes de l’Atelier du Hanneton #10 Journées Européennes des Métiers d’Art

Atelier du Hanneton 1400 route du Tram Charpey Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-07

Marie-Pierre Bonnardel, céramiste, vous accueille dans son atelier pour vous faire découvrir son art.

.

Atelier du Hanneton 1400 route du Tram Charpey 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 69 54 atelierduhanneton@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ceramist Marie-Pierre Bonnardel welcomes you to her workshop to help you discover her art.

L’événement Portes ouvertes de l’Atelier du Hanneton #10 Journées Européennes des Métiers d’Art Charpey a été mis à jour le 2026-02-20 par Valence Romans Tourisme