Portes ouvertes de l’Atelier du Hanneton #10 Journées Européennes des Métiers d’Art Atelier du Hanneton Charpey

Portes ouvertes de l’Atelier du Hanneton #10 Journées Européennes des Métiers d’Art
Atelier du Hanneton 1400 route du Tram Charpey
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-12
2026-04-07
Marie-Pierre Bonnardel, céramiste, vous accueille dans son atelier pour vous faire découvrir son art.
Atelier du Hanneton 1400 route du Tram Charpey 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 69 56 atelierduhanneton@orange.fr
English :
Ceramist Marie-Pierre Bonnardel welcomes you to her workshop to help you discover her art.
