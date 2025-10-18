PORTES-OUVERTES DE L’ATELIER LUM CÉRAMIQUE (CÉRAMIQUES ARTISANALES) La Possonnière

PORTES-OUVERTES DE L’ATELIER LUM CÉRAMIQUE (CÉRAMIQUES ARTISANALES) La Possonnière samedi 18 octobre 2025.

PORTES-OUVERTES DE L’ATELIER LUM CÉRAMIQUE (CÉRAMIQUES ARTISANALES)

13 rue de Coulaines La Possonnière Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 15:00:00
fin : 2025-10-19 18:00:00

Date(s) :
2025-10-18

PORTES-OUVERTES DE L’ATELIER LUM CÉRAMIQUE (CÉRAMIQUES ARTISANALES)
Installée depuis 2022 à la Possonnière comme céramiste, je vous ouvre les portes de mon atelier pour une vente de mes créations ! Je vous accueille les samedi 18 et dimanche 19 octobrei de 15h à 18h.

13, rue de Coulaines à la Possonnière   .

13 rue de Coulaines La Possonnière 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire   lum.ceramique@orange.fr

English :

OPEN HOUSE OF THE LUM CERAMIC WORKSHOP (HANDMADE CERAMICS)

German :

OFFENE TÜREN DES ATELIERS LUM CÉRAMIQUE (HANDGEFERTIGTE KERAMIK)

Italiano :

APERTURA DEL LABORATORIO DI CERAMICA LUM (CERAMICA FATTA A MANO)

Espanol :

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DEL TALLER DE CERÁMICA LUM (CERÁMICA ARTESANAL)

L’événement PORTES-OUVERTES DE L’ATELIER LUM CÉRAMIQUE (CÉRAMIQUES ARTISANALES) La Possonnière a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages