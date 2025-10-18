PORTES-OUVERTES DE L’ATELIER LUM CÉRAMIQUE (CÉRAMIQUES ARTISANALES) La Possonnière
PORTES-OUVERTES DE L’ATELIER LUM CÉRAMIQUE (CÉRAMIQUES ARTISANALES) La Possonnière samedi 18 octobre 2025.
13 rue de Coulaines La Possonnière Maine-et-Loire
Début : 2025-10-18 15:00:00
fin : 2025-10-19 18:00:00
2025-10-18
Installée depuis 2022 à la Possonnière comme céramiste, je vous ouvre les portes de mon atelier pour une vente de mes créations ! Je vous accueille les samedi 18 et dimanche 19 octobrei de 15h à 18h.
13, rue de Coulaines à la Possonnière .
13 rue de Coulaines La Possonnière 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire lum.ceramique@orange.fr
English :
OPEN HOUSE OF THE LUM CERAMIC WORKSHOP (HANDMADE CERAMICS)
German :
OFFENE TÜREN DES ATELIERS LUM CÉRAMIQUE (HANDGEFERTIGTE KERAMIK)
Italiano :
APERTURA DEL LABORATORIO DI CERAMICA LUM (CERAMICA FATTA A MANO)
Espanol :
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DEL TALLER DE CERÁMICA LUM (CERÁMICA ARTESANAL)
