PORTES-OUVERTES DE L’ATELIER LUM CÉRAMIQUE (CÉRAMIQUES ARTISANALES)

13 rue de Coulaines La Possonnière Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 14:30:00

fin : 2026-03-01 18:00:00

Date(s) :

2026-03-01

PORTES-OUVERTES DE L’ATELIER LUM CÉRAMIQUE (CÉRAMIQUES ARTISANALES)

Installée depuis 2022 à la Possonnière comme céramiste, je vous ouvre les portes de mon atelier pour une vente de mes créations ! Je vous accueille le dimanche 1er mars de 14h30 à 18h. L’occasion d’échanger avec vous autour du travail de céramiste, et de vous présenter mes différentes collections.

13, rue de Coulaines à la Possonnière .

13 rue de Coulaines La Possonnière 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire lum.ceramique@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

OPEN HOUSE OF THE LUM CERAMIC WORKSHOP (HANDMADE CERAMICS)

L’événement PORTES-OUVERTES DE L’ATELIER LUM CÉRAMIQUE (CÉRAMIQUES ARTISANALES) La Possonnière a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages