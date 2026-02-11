PORTES-OUVERTES DE L’ATELIER LUM CÉRAMIQUE (CÉRAMIQUES ARTISANALES) La Possonnière
PORTES-OUVERTES DE L’ATELIER LUM CÉRAMIQUE (CÉRAMIQUES ARTISANALES) La Possonnière dimanche 1 mars 2026.
13 rue de Coulaines La Possonnière Maine-et-Loire
Début : 2026-03-01 14:30:00
fin : 2026-03-01 18:00:00
2026-03-01
Installée depuis 2022 à la Possonnière comme céramiste, je vous ouvre les portes de mon atelier pour une vente de mes créations ! Je vous accueille le dimanche 1er mars de 14h30 à 18h. L’occasion d’échanger avec vous autour du travail de céramiste, et de vous présenter mes différentes collections.
13 rue de Coulaines La Possonnière 49170 Maine-et-Loire Pays de la Loire lum.ceramique@orange.fr
English :
OPEN HOUSE OF THE LUM CERAMIC WORKSHOP (HANDMADE CERAMICS)
