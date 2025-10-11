Portes ouvertes de l’Atelier-Refuge Camille Rasseneur, artiste-plasticienne L’Atelier-Refuge, Métabief Métabief
Portes ouvertes de l’Atelier-Refuge Camille Rasseneur, artiste-plasticienne L’Atelier-Refuge, Métabief Métabief samedi 11 octobre 2025.
Portes ouvertes de l’Atelier-Refuge Camille Rasseneur, artiste-plasticienne
L’Atelier-Refuge, Métabief 26, allée des prés verts Métabief Doubs
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11 10:00:00
fin : 2025-10-12 18:00:00
Date(s) :
2025-10-11
Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes (POAA)
Venez découvrir notre univers ancré dans la montagne le temps d’un week-end convivial dans ce nouvel atelier d’artiste à Métabief!
Entre peinture, photographie, sérigraphie et expérimentations graphiques, nous vous accueillons pour partager notre travail, nos techniques, et d’autres surprises!
Au programme
• Expo-vente d’œuvres
• Atelier découverte de la gravure avec Serial Paper
• Tirages d’art en édition limitée .
L’Atelier-Refuge, Métabief 26, allée des prés verts Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 27 63 47 camillerasseneur@protonmail.com
English : Portes ouvertes de l’Atelier-Refuge Camille Rasseneur, artiste-plasticienne
German : Portes ouvertes de l’Atelier-Refuge Camille Rasseneur, artiste-plasticienne
Italiano :
Espanol :
L’événement Portes ouvertes de l’Atelier-Refuge Camille Rasseneur, artiste-plasticienne Métabief a été mis à jour le 2025-09-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS