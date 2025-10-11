Portes ouvertes de l’Atelier-Refuge Camille Rasseneur, artiste-plasticienne L’Atelier-Refuge, Métabief Métabief

L’Atelier-Refuge, Métabief 26, allée des prés verts Métabief Doubs

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-12 18:00:00

Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes (POAA)

Venez découvrir notre univers ancré dans la montagne le temps d’un week-end convivial dans ce nouvel atelier d’artiste à Métabief!

Entre peinture, photographie, sérigraphie et expérimentations graphiques, nous vous accueillons pour partager notre travail, nos techniques, et d’autres surprises!

Au programme

• Expo-vente d’œuvres

• Atelier découverte de la gravure avec Serial Paper

• Tirages d’art en édition limitée .

