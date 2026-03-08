Portes ouvertes de l’atelier Savon D’ICI Atelier B2 Sainte-Marie-des-Champs
Portes ouvertes de l’atelier Savon D’ICI Atelier B2 Sainte-Marie-des-Champs samedi 28 mars 2026.
Portes ouvertes de l’atelier Savon D’ICI
Atelier B2 2 Impasse des Renards Sainte-Marie-des-Champs Seine-Maritime
Tarif : – –
Date :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28 2026-03-29
Profitez de visites guidées pour découvrir le savoir-faire de Peggy et les coulisses de sa savonnerie artisanale Savon D’ICI.
—
Samedi à 15h, 16h ou 17h.
Dimanche à 15h. .
Atelier B2 2 Impasse des Renards Sainte-Marie-des-Champs 76190 Seine-Maritime Normandie +33 6 33 24 67 33 savondici@gmail.com
English : Portes ouvertes de l’atelier Savon D’ICI
