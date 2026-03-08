Portes ouvertes de l’atelier Savon D’ICI Atelier B2 Sainte-Marie-des-Champs

Portes ouvertes de l’atelier Savon D’ICI

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28 2026-03-29

Profitez de visites guidées pour découvrir le savoir-faire de Peggy et les coulisses de sa savonnerie artisanale Savon D’ICI.

Samedi à 15h, 16h ou 17h.

Dimanche à 15h. .

Atelier B2 2 Impasse des Renards Sainte-Marie-des-Champs 76190 Seine-Maritime Normandie +33 6 33 24 67 33 savondici@gmail.com

English : Portes ouvertes de l’atelier Savon D’ICI

