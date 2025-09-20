Portes ouvertes de l’atelier TERRES Atelier TERRES La Ferté-Milon

Portes ouvertes de l’atelier TERRES 20 et 21 septembre Atelier TERRES Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T17:+

Fin : 2025-09-21T10:+ – 2025-09-21T17:+

Portes ouvertes de l’atelier de céramique.

Visites de l’atelier de fabrication et des fours.

Buvette sur place.

Atelier TERRES 83bis rue Saint-Waast 02460 La Ferté-Milon La Ferté-Milon 02460 Aisne Hauts-de-France 0640055631 http://www.carole-goldie.fr Carole GOLDIE céramiste a créé l’atelier TERRES en 2006. Elle crée des céramiques de grès et de porcelaine émaillées cuites au four gaz et/ou bois. Les pièces sont utilitaires ou sculpturales : vases, plats, vaisselle, galets, claustras, etc.

L’atelier TERRES est attenant à l’ancienne chapelle Saint-Waast de La Ferté-Milon. stationnements à proximité

Journées européennes du patrimoine 2025

