Portes ouvertes de l’échiquier montluçonnais Rue des Faucheroux Montluçon

Portes ouvertes de l’échiquier montluçonnais Rue des Faucheroux Montluçon samedi 30 août 2025.

Portes ouvertes de l’échiquier montluçonnais

Rue des Faucheroux Espace Boris Vian Montluçon Allier

Début : 2025-08-30 10:00:00

fin : 2025-08-30 12:00:00

2025-08-30

À tous les amoureux du jeu d’Échecs, l’échiquier montluçonnais ouvre ses portes !

Rue des Faucheroux Espace Boris Vian Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 89 86 52 cavalier.blanc@orange.fr

English :

L’échiquier montluçonnais opens its doors to all chess lovers!

German :

Für alle Liebhaber des Schachspiels öffnet das Schachbrett von Montluçonnais seine Türen!

Italiano :

L’échiquier montluçonnais apre le sue porte a tutti gli amanti degli scacchi!

Espanol :

L’échiquier montluçonnais abre sus puertas a todos los amantes del ajedrez

