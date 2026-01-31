Portes ouvertes de l’École de design Nantes Atlantique Ecole de Design Nantes Atlantique Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-07 09:00 – 18:00

Gratuit : oui Inscription obligatoire Sur inscription : https://lecolededesign.com/fr/la-une/portes-ouvertes Tout public

Les étudiants et les équipes de l’école auront le plaisir de vous accueillir afin de partager avec vous leur passion du design. L’occasion de leur poser toutes vos questions sur les formations et les admissions, de découvrir de nombreux projets, de participer à des conférences sur le design et le dossier créatif Parcoursup et de visiter l’école et tous ses ateliers. Vendredi 6 février 2026 de 14h à 17h30et Samedi 7 février 2026 de 9h à 18h

Ecole de Design Nantes Atlantique Île de Nantes Nantes 44200

02 51 13 50 70 https://www.lecolededesign.com/ https://lecolededesign.com/fr/la-une/portes-ouvertes



