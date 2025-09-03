Portes ouvertes de l’école de musique Chauny

mercredi 3 septembre 2025.

Portes ouvertes de l’école de musique

28 Rue de la Paix Chauny Aisne

Gratuit

14:30:00

16:30:00

L’école municipale de musique vous ouvre ses portes le mercredi 3 septembre de 14h30 à 16h30.

L’EMM vous propose des cours de Saxophone, clarinette, flûte, trompette, trombone, tuba, piano, guitare classique et électrique, percussions, violon, violoncelle, chant lyrique, formation musicale, orchestre, éveil et jardin musical, big Band, Harmonie. 0 .

28 Rue de la Paix Chauny 02300 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 38 32 95

