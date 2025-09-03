Portes ouvertes de l’école de musique Chauny
Portes ouvertes de l’école de musique
28 Rue de la Paix Chauny Aisne
Début : 2025-09-03 14:30:00
fin : 2025-09-03 16:30:00
2025-09-03
L’école municipale de musique vous ouvre ses portes le mercredi 3 septembre de 14h30 à 16h30.
L’EMM vous propose des cours de Saxophone, clarinette, flûte, trompette, trombone, tuba, piano, guitare classique et électrique, percussions, violon, violoncelle, chant lyrique, formation musicale, orchestre, éveil et jardin musical, big Band, Harmonie. 0 .
28 Rue de la Paix Chauny 02300 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 38 32 95
