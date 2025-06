Portes ouvertes de l’Ecole de Musique, Danse et Théâtre de Puisaye-Forterre Ecole de Musique, Danse et Théâtre de Puisaye-Forterre Toucy 28 juin 2025 10:00

Yonne

Portes ouvertes de l’Ecole de Musique, Danse et Théâtre de Puisaye-Forterre Ecole de Musique, Danse et Théâtre de Puisaye-Forterre 20 bis rue de la Croix St Germain Toucy Yonne

Gratuit

2025-06-28

Venez découvrir et essayer des instruments. Des élèves ambassadeurs vous accueillerons et vous parlerons de tout ce qu’ils font dans leur école. Les professeurs seront à votre disposition pour vous faire essayer tous les instruments enseignés et vous pourrez écouter les élèves jouer en orchestres, en petites et grandes formations, dans plusieurs esthétiques, classique, traditionnelle, jazz, musiques actuelles… .

Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 35 97 ecoledemusique@cc-puisayeforterre.fr

