Portes Ouvertes de l’école de musique intercommunale Maison des Associations Cancon

Maison des Associations 7 avenue du Quercy Cancon Lot-et-Garonne
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
2025-09-27
Envie de découvrir la musique, d’essayer un instrument, de chanter ou de rencontrer l’équipe pédagogique ?
L’école de musique vous ouvre ses portes.
Au programme:
– découverte des disciplines: instruments et chant
– rencontre avec les professeurs
– inscriptions et information pour la rentrée
Une belle occasion pour petits et grands de se lancer l’aventure musicale. .
Maison des Associations 7 avenue du Quercy Cancon 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 75 48 32 ecoledemusique@ccbastides47.com
