Portes Ouvertes de l’école de musique intercommunale Maison des Associations Cancon samedi 27 septembre 2025.

Maison des Associations 7 avenue du Quercy Cancon Lot-et-Garonne

Envie de découvrir la musique, d’essayer un instrument, de chanter ou de rencontrer l’équipe pédagogique ?

L’école de musique vous ouvre ses portes.

Au programme:

– découverte des disciplines: instruments et chant

– rencontre avec les professeurs

– inscriptions et information pour la rentrée

Une belle occasion pour petits et grands de se lancer l’aventure musicale. .

Maison des Associations 7 avenue du Quercy Cancon 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 75 48 32 ecoledemusique@ccbastides47.com

