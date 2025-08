Portes ouvertes de l’Ecole de Musique Municipale Espace Beaudoux Lambesc

Portes ouvertes de l’Ecole de Musique Municipale Espace Beaudoux Lambesc mercredi 10 septembre 2025.

Portes ouvertes de l’Ecole de Musique Municipale

Mercredi 10 septembre 2025 de 14h à 18h. Espace Beaudoux 2 route de Caireval Lambesc Bouches-du-Rhône

Début : Mercredi 2025-09-10 14:00:00

fin : 2025-09-10 18:00:00

2025-09-10

Venez découvrir l’école, les professeurs et les instruments enseignés à l’occasion de cette première journée portes ouvertes .

Espace Beaudoux 2 route de Caireval Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 57 61 18

English :

Come and find out more about the school, its teachers and the instruments taught at this first Open Day.

German :

Lernen Sie die Schule, die Lehrer und die unterrichteten Instrumente an diesem ersten Tag der offenen Tür kennen.

Italiano :

Venite a scoprire di più sulla scuola, sui suoi insegnanti e sugli strumenti insegnati in questo primo Open Day.

Espanol :

Ven y descubre más sobre la escuela, sus profesores y los instrumentos que se enseñan en esta primera Jornada de Puertas Abiertas.

