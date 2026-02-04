Portes ouvertes de l’école Les Châtaigniers École Les Châtaigniers Saint-Ferréol-d’Auroure

Portes ouvertes de l’école Les Châtaigniers

École Les Châtaigniers Rue Catherine Courbon Saint-Ferréol-d’Auroure Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 16:30:00

fin : 2026-03-06 18:30:00

Date(s) :

2026-03-06

L’école Les Châtaigniers vous ouvre ses portes.

.

École Les Châtaigniers Rue Catherine Courbon Saint-Ferréol-d’Auroure 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 50 30 ec43.pub.stferreoldauroure.leschataigniers.elem@ac-clermont.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Les Châtaigniers school opens its doors to you.

L’événement Portes ouvertes de l’école Les Châtaigniers Saint-Ferréol-d’Auroure a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme Loire Semène