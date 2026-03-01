PORTES OUVERTES DE L’ÉCOLE MARIE RIVIER

Rue du seminaire Chanac Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 09:00:00

fin : 2026-03-28 12:00:00

Date(s) :

2026-03-28

L’école privée Marie Rivier vous invite à leur journée porte ouverte pour venir découvrir l’école et tout ce qui la compose.

Plus de renseignements au 04 66 48 25 73.

L’école privée Marie Rivier vous invite à leur journée porte ouverte pour venir découvrir l’école et tout ce qui la compose.

Plus de renseignements au 04 66 48 25 73. .

Rue du seminaire Chanac 48230 Lozère Occitanie +33 4 66 48 25 73 moulinjf@wanadoo.fr

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English :

The Marie Rivier private school invites you to their open day to discover the school and everything it has to offer.

Further information on 04 66 48 25 73.

L’événement PORTES OUVERTES DE L’ÉCOLE MARIE RIVIER Chanac a été mis à jour le 2026-03-19 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn