PORTES OUVERTES DE L’ÉCOLE MARIE RIVIER Chanac
PORTES OUVERTES DE L’ÉCOLE MARIE RIVIER Chanac samedi 28 mars 2026.
PORTES OUVERTES DE L’ÉCOLE MARIE RIVIER
Rue du seminaire Chanac Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 09:00:00
fin : 2026-03-28 12:00:00
Date(s) :
2026-03-28
L’école privée Marie Rivier vous invite à leur journée porte ouverte pour venir découvrir l’école et tout ce qui la compose.
Plus de renseignements au 04 66 48 25 73.
L’école privée Marie Rivier vous invite à leur journée porte ouverte pour venir découvrir l’école et tout ce qui la compose.
Plus de renseignements au 04 66 48 25 73. .
Rue du seminaire Chanac 48230 Lozère Occitanie +33 4 66 48 25 73 moulinjf@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Marie Rivier private school invites you to their open day to discover the school and everything it has to offer.
Further information on 04 66 48 25 73.
L’événement PORTES OUVERTES DE L’ÉCOLE MARIE RIVIER Chanac a été mis à jour le 2026-03-19 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn