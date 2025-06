Portes ouvertes de l’Ecole Municipale de Musique – Rue Ferdinand Buisson Vitry-le-François 21 juin 2025 10:00

L’Ecole Municipale de Musique vous ouvre ses portes pour découvrir toute la variété des disciplines et instruments proposés. De 10h à 17h.Tout public

English : Portes ouvertes de l’Ecole Municipale de Musique

The Ecole Municipale de Musique opens its doors to you to discover the variety of disciplines and instruments on offer. From 10 a.m. to 5 p.m.

German :

Die Ecole Municipale de Musique öffnet ihre Türen, um die ganze Vielfalt der angebotenen Fächer und Instrumente zu entdecken. Von 10 bis 17 Uhr.

Italiano :

L’Ecole Municipale de Musique vi apre le porte per scoprire la varietà di discipline e strumenti offerti. Dalle 10.00 alle 17.00.

Espanol :

La Escuela Municipal de Música le abre sus puertas para que descubra la variedad de disciplinas e instrumentos que ofrece. De 10:00 a 17:00 h.

