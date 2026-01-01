Portes ouvertes de l’École Nationale de Lutherie École Nationale de Lutherie Mirecourt
Portes ouvertes de l’École Nationale de Lutherie
École Nationale de Lutherie 284 rue Laberte et Magnié Mirecourt Vosges
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2026-01-31 09:00:00
fin : 2026-01-31 16:00:00
Portes ouvertes de l’École Nationale de Lutherie.
Unique lieu de formation public en France consacré à la lutherie du quatuor. (Violon, violoncelle, Alto).Tout public
École Nationale de Lutherie 284 rue Laberte et Magnié Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 56 04 ce.0880036@ac-nancy-metz.fr
English :
Open house of the National School of Violin Making.
The only public training place in France dedicated to quartet making (violin, cello, viola).
