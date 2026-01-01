Portes ouvertes de l’École Nationale de Lutherie École Nationale de Lutherie Mirecourt

Portes ouvertes de l’École Nationale de Lutherie

École Nationale de Lutherie 284 rue Laberte et Magnié Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-01-31 09:00:00

fin : 2026-01-31 16:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Portes ouvertes de l’École Nationale de Lutherie.

Unique lieu de formation public en France consacré à la lutherie du quatuor. (Violon, violoncelle, Alto).Tout public

0 .

École Nationale de Lutherie 284 rue Laberte et Magnié Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 37 56 04 ce.0880036@ac-nancy-metz.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Open house of the National School of Violin Making.

The only public training place in France dedicated to quartet making (violin, cello, viola).

L’événement Portes ouvertes de l’École Nationale de Lutherie Mirecourt a été mis à jour le 2025-11-25 par OT MIRECOURT